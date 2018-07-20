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Випуск новин за 16:00: Зникнення свідка у справі Зайцевої. Ворог стягує сили під Луганськ

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 липня станом на 16:00 – зник основний свідок у справі смертельної харківської ДТП за участі Олени Зайцевої– лікар-нарколог Олена Федірко, яка оглядала водійку після наїзду. Вона встановила, що та дійсно була під дією наркотичних речовин.На фронті активізувався ворог, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як бойовики стягують сили під окупований Луганськ.

Також у випуску: 

Друга річниця вбивства журналіста Павла Шеремета, у Києві колеги, друзі Павла та небайдужі вшановують його пам'ять.

Минулої доби проросійські бойовики гатили по українських захисниках 18 разів на всіх напрямках.

На Житомирщині маршрутка врізалася у фуру, десятеро загиблих, ще стільки ж травмовані.

 

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя Випуск новин Новини Харкова ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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