Випуск новин за 17:00: Пожежа в Одесі. Безпека на виборах
У випуску новин за 20 квітня станом на 17:00 – пожежа та евакуація людей в Одесі. Вогонь спалахнув на нижніх поверхах багатоповерхівки, де розташований торговельний центр. В Україні в день виборів працюватиме 39 тисяч рятувальників та 72 тисячі поліцейських. Вони охоронятимуть дільниці, чергуватимуть в багатолюдних місцях та прийматимуть повідомлення про небезпеку від громадян.
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Джерело: 24 канал
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