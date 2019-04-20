Випуск новин за 17:00: Пожежа в Одесі. Безпека на виборах

У випуску новин за 20 квітня станом на 17:00 – пожежа та евакуація людей в Одесі. Вогонь спалахнув на нижніх поверхах багатоповерхівки, де розташований торговельний центр. В Україні в день виборів працюватиме 39 тисяч рятувальників та 72 тисячі поліцейських. Вони охоронятимуть дільниці, чергуватимуть в багатолюдних місцях та прийматимуть повідомлення про небезпеку від громадян.

Також у випуску: День тиші в Україні – будь-яка політична агітація вважається порушенням закону. Ювелір Ірина Гальченко зробила зі срібла зразки півсотні порід собак. Кращих кіномитців нагородили національною кінопремією.

Джерело: 24 канал