Випуск новин за 19:00: Інциденти на виборах у Туреччині. Право на водіння для жінок

У випуску новин за 24 червня станом на 19:00 – у Туреччині на дострокових виборах президента і парламенту було зареєстровано кілька інцидентів. Зокрема, у місті Суруч на півдні країни затримали чотирьох осіб, які намагалися використати фальшиві бюлетені, а в окрузі Качаробан вбили главу місцевого відділення "Доброї партії". Відтепер жінки у Саудівській Аравії офіційно можуть керувати автомобілем.

Також у випуску: У Харкові зловмисник увірварвся в квартиру і розстріляв сімейну пару. В Україні все більше підприємців намагаються зробити свій бізнес соціально орієнтованим. У ЛЬвові підлітки влаштували смертельний розгром табору ромів.