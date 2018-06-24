Випуск новин за 19:00: Інциденти на виборах у Туреччині. Право на водіння для жінок

Випуск новин за 19:00: Інциденти на виборах у Туреччині. Право на водіння для жінокВипуск новин 62 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 червня станом на 19:00 – у Туреччині на дострокових виборах президента і парламенту було зареєстровано кілька інцидентів. Зокрема, у місті Суруч на півдні країни затримали чотирьох осіб, які намагалися використати фальшиві бюлетені, а в окрузі Качаробан вбили главу місцевого відділення "Доброї партії". Відтепер жінки у Саудівській Аравії офіційно можуть керувати автомобілем.
Також у випуску:
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В Україні все більше підприємців намагаються зробити свій бізнес соціально орієнтованим.
У ЛЬвові підлітки влаштували смертельний розгром табору ромів.
Джерело: 24 канал
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