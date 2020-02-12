Випуск новин за 19:00: Скандальна заява Арахамії про воду в Крим. Перейменування станції метро
Випуск новин за 12 лютого станом на 19:00 – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія викликав масу обговорень через заяву про відновлення постачання води у Крим в обмін на повернення Донбасу. До київської влади звернулися предстаники благодійного фонду меморіал Голокосту з проханням перейменувати станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр".
Також у випуску:
Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак вперше зустрівся з журналістами. Та одразу натякнув, що не буде повторювати помилок попередника.
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