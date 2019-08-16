Випуск новин за 19:00: Світова криза. Перехід парафій до ПЦУ

У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – назріває світова економічна криза. Чекають її в 2019 році або в 2020 році. Якщо вона станеться завтра, то чи встигне економіка України перебудуватися. До новоствореної церкви приєднується все менше парафій. Якщо взимку до помісної церкви приєдналися понад півтисячі, то тепер це роблять одиниці.

Також у випуску: Як відпочивають українські високопосадовці.

Джерело: 24 канал