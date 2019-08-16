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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Світова криза. Перехід парафій до ПЦУ

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – назріває світова економічна криза. Чекають її в 2019 році або в 2020 році. Якщо вона станеться завтра, то чи встигне економіка України перебудуватися. До новоствореної церкви приєднується все менше парафій. Якщо взимку до помісної церкви приєдналися понад півтисячі, то тепер це роблять одиниці.

      Також у випуску:

      Як відпочивають українські високопосадовці.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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