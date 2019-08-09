Випуск новин за 20:00: Буревій в Одесі. Російський літак над Україною
У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – Одесу знову накрив ураган. Центральну вулицю міста затопило за лічені хвилини. Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки. Як повідомляють в Украерорусі, пасажирський Боїнг російської авіакомпанії "Глобус" летів з італійського міста Барі до Москви. Він отримав дозвіл на використання повітряного простору України через загрозу аварії.
Також у випуску:
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Перше засідання Ради призначили на 29 серпня.
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Джерело: 24 канал
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