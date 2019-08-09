23:00
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 20:00: Буревій в Одесі. Російський літак над Україною

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – Одесу знову накрив ураган. Центральну вулицю міста затопило за лічені хвилини. Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки. Як повідомляють в Украерорусі, пасажирський Боїнг російської авіакомпанії "Глобус" летів з італійського міста Барі до Москви. Він отримав дозвіл на використання повітряного простору України через загрозу аварії.

      Також у випуску:

      Депутати зібралися на підготовче засідання.

      Перше засідання Ради призначили на 29 серпня.

      Артем Ситник та Назар Холодницький провели брифінг, де прозвітували про свою роботу.

      blog_ava
      У Києві знову вирували буревій і шалена злива: як постраждала столиця внаслідок стихії – відео
      сьогодні
      7411
      Теги: Випуск новин Україна – Росія Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 696
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      сьогодні , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 728
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1681
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      сьогодні , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 512
      Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      сьогодні , 19:30 Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      Ірина Поліщук 3331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук