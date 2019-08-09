Випуск новин за 20:00: Буревій в Одесі. Російський літак над Україною

У випуску новин за 9 серпня станом на 20:00 – Одесу знову накрив ураган. Центральну вулицю міста затопило за лічені хвилини. Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки. Як повідомляють в Украерорусі, пасажирський Боїнг російської авіакомпанії "Глобус" летів з італійського міста Барі до Москви. Він отримав дозвіл на використання повітряного простору України через загрозу аварії.

Також у випуску: Депутати зібралися на підготовче засідання. Перше засідання Ради призначили на 29 серпня. Артем Ситник та Назар Холодницький провели брифінг, де прозвітували про свою роботу.

Джерело: 24 канал