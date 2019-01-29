Випуск новин за 20:00: "Церковні тітушки" МП на Вінничині. Перегони Порошенка та Тимошенко

У випуску новин за 29 січня станом на 20:00 – на Вінниччині московські священники намагаються стримати перехід громад до новоствореної Православної церкви України. Вони приходять на з'їзди з групою підтримки – такими собі вірянами спортивної зовнішності. Між з"їздами кандидатки Юлії Тимошенко і кандидата Петра Порошенка можна провести багато паралелей, що свідчить про їх політичні перегони.

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Підтримати президента в його бажанні іти в президенти прийшли прем'єр Володимир Гройсман, спікер Андрій Парубій. Помітили у залі навіть Дмитра Яроша і Леся Подервлянського. А от київського мера Віталія Кличка – не було, напередодні мера Києва схопила спина.

Про змагання Петра Порошенка і Юлії Тимошенко не лише в організації з'їздів розповів політичний експерт Олексій Мінаков.