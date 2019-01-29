21:05
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 20:00: "Церковні тітушки" МП на Вінничині. Перегони Порошенка та Тимошенко

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 20:00 – на Вінниччині московські священники намагаються стримати перехід громад до новоствореної Православної церкви України. Вони приходять на з'їзди з групою підтримки – такими собі вірянами спортивної зовнішності. Між з"їздами кандидатки Юлії Тимошенко і кандидата Петра Порошенка можна провести багато паралелей, що свідчить про їх політичні перегони.

      Також у випуску:

      Підтримати президента в його бажанні іти в президенти прийшли прем'єр Володимир Гройсман, спікер Андрій Парубій. Помітили у залі навіть Дмитра Яроша і Леся Подервлянського. А от київського мера Віталія Кличка – не було, напередодні мера Києва схопила спина.

      Про змагання Петра Порошенка і Юлії Тимошенко не лише в організації з'їздів розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

      Теги: Вінниця Випуск новин Православна церква України Тітушки Петро Порошенко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8495
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      33
      Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція
      сьогодні , 20:02 Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція
      316
      Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      сьогодні , 19:01 Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      Світлана Попова 1312
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сьогодні , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 682
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 13:00: Роковини вбивства Ноздровської. Вбивство у Вінниці
       1 січня , 13:42
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 18:00: Аномальні снігопади в Україні. День народження Філарета
       23 січня , 18:27
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук