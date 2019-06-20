Випуск новин за 21:00: Протести під КНУ проти Портнова. Нові станції метро у Києві

У випуску новин за 20 червня станом на 21:00 – студенти та активісти прийшли до Київського університету імені Тараса Шевченка з акцією протесту. Вони обурені поверненням туди чиновника часів Януковича Андрія Портнова. У Києві на Виноградарі таки буде метро. Дві станції – “Мостицьку” і “Проспект Правди” обіцяють відкрити в кінці 2021 року.

Також у випуску: Парламентські вибори таки будуть достроковими й українці підуть голосувати 21 липня, тому що Конституційний суд дозволив розпустити Раду.

Джерело: 24 канал