Випуск новин за 21:00: Протести під КНУ проти Портнова. Нові станції метро у Києві
У випуску новин за 20 червня станом на 21:00 – студенти та активісти прийшли до Київського університету імені Тараса Шевченка з акцією протесту. Вони обурені поверненням туди чиновника часів Януковича Андрія Портнова. У Києві на Виноградарі таки буде метро. Дві станції – “Мостицьку” і “Проспект Правди” обіцяють відкрити в кінці 2021 року.
Також у випуску:
Парламентські вибори таки будуть достроковими й українці підуть голосувати 21 липня, тому що Конституційний суд дозволив розпустити Раду.
Джерело: 24 канал
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