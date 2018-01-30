Випуск новин за 22:00: Приїзд голови ОБСЄ до України. Відсторонення мера Скадовська
Випуск новин 22:46, 30 січня 190 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, приїхав до України з робочим візитом. Мера Скадовська відсторонили від посади нібито за порушення на суму 1200 гривень.
Також у випуску:
Ще одна судова справа проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Елітний відпочинок родини Юрія Луценка.
Статки російських чиновників порахували в США.
Джерело: 24 Канал
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