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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 22:00: Приїзд голови ОБСЄ до України. Відсторонення мера Скадовська

Випуск новин 22:46, 30 січня 190 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, приїхав до України з робочим візитом. Мера Скадовська відсторонили від посади нібито за порушення на суму 1200 гривень.

Також у випуску:

Ще одна судова справа проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Елітний відпочинок родини Юрія Луценка.

Статки російських чиновників порахували в США.

Теги: Новини України Новини політики Судді гроші Новини Херсона ОБСЄ Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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