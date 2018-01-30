Випуск новин за 22:00: Приїзд голови ОБСЄ до України. Відсторонення мера Скадовська

У випуску новин за 30 січня станом на 22:00 – голова ОБСЄ Анджеліно Альфано, який одночасно є міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, приїхав до України з робочим візитом. Мера Скадовська відсторонили від посади нібито за порушення на суму 1200 гривень.

Також у випуску: Ще одна судова справа проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Елітний відпочинок родини Юрія Луценка. Статки російських чиновників порахували в США.