Випуск новин за 9:00: Місію ООН не пустили до окупованого Криму. Тиша на фронті

У випуску новин за 23 липня станом на 9:00 – міжнародних спостерігачів ООН не пустили до окупованого Криму через пропускні пункти "Чонгар" і "Каланчак", тому вони просто спілкувалися з громадянами на адмінкордоні. Минулої доби бойовики дотримувались режиму тиші. Наші бійці продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, і самі дотримуються режиму припинення вогню.

Також у випуску: В ЦВК вже опрацювали понад 90% електронних протоколів. У Росії суд може переглянути вирок українцю Павлу Грибу. В Санкт-Петербурзі жорстоко вбили активістку Єлєну Грігорьєву.

Джерело: 24 канал