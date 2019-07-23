Випуск новин за 9:00: Місію ООН не пустили до окупованого Криму. Тиша на фронті
У випуску новин за 23 липня станом на 9:00 – міжнародних спостерігачів ООН не пустили до окупованого Криму через пропускні пункти "Чонгар" і "Каланчак", тому вони просто спілкувалися з громадянами на адмінкордоні. Минулої доби бойовики дотримувались режиму тиші. Наші бійці продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, і самі дотримуються режиму припинення вогню.
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Джерело: 24 канал
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