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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Місію ООН не пустили до окупованого Криму. Тиша на фронті

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 липня станом на 9:00 – міжнародних спостерігачів ООН не пустили до окупованого Криму через пропускні пункти "Чонгар" і "Каланчак", тому вони просто спілкувалися з громадянами на адмінкордоні. Минулої доби бойовики дотримувались режиму тиші. Наші бійці продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, і самі дотримуються режиму припинення вогню.

      Також у випуску:

      В ЦВК вже опрацювали понад 90% електронних протоколів.

      У Росії суд може переглянути вирок українцю Павлу Грибу.

      В Санкт-Петербурзі жорстоко вбили активістку Єлєну Грігорьєву.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 ЦВК Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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