Випуск новин за 9:00: Старт голосування за кордоном. Авіація стежитиме за виборами

У випуск новин за 21 липня станом на 9:00 – перша закордонна дільниця на виборах президента України відкрилася у столиці Австралії Канберрі 20 липня о 23 годині за київським часом. Загалом працюватиме 102 виборчі дільниці у 72 країнах. Під час парламентських виборів МВС вперше залучить до забезпечення правопорядку зведені загони авіапідтримки.

Також у випуску:

У Києві горіла ТЕЦ. Пожежа сталася внаслідок короткого замкнення електропроводів. На місце одразу прибули 23 рятувальника, які впоралися з вогнем за півгодини.

Черговий режим тиші розпочався сьогодні опівночі на Донбасі. Домовились про режим хлібного перемир'я кілька днів тому під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську.

Верховний Суд задовольнив апеляційну скаргу Центральної виборчої комісії на рішення Шостого апеляційного адмінсуду щодо реєстрації нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом на виборах у Верховну раду.