Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час воєнного стану: відповідь адвоката
Джерело:"Факти"
В Україні наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив, коли юнаки мають ставати на військовий облік. Згідно зі змінами, на облік треба стати у рік досягнення 17 років.
Тобто, згідно з постановою Кабміну № 1487, 17-річний громадянин України вже потрапляє на персонально-первинний та персональний військовий облік. Проте військовозобов'язаними чоловіки вважаються з 18 до 60 років і їм заборонено виїжджати за кордон. Чи діє ця заборона на 17-річних, журналістам пояснив адвокат.
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Що відомо про виїзд 17-річних юнаків за кордон
Адвокат та юрист Ростислав Кравець розповів, що юнакам у 17 років можна перетинати кордон. Однак він каже, що є випадки, коли Державна прикордонна служба не випускає юнаків за кордон через нові правила постановки на військовий облік.
Прикордонники, використовуючи нову норму, намагаються заборонити виїжджати за кордон у зв'язку з тим, що особа не має прописного свідоцтва з 16 років і там нічого не зазначено. Тобто прикордонники намагаються застосовувати до осіб, яким ще не виповнилося 18 років, обмеження щодо виїзду за кордон. Фактично, з 16 років хлопець має стояти на військовому обліку. Інакше прикордонники можуть не випустити таку особу за кордон,
– розповів адвокат.
За його словами, за усіма нормами та правилами, чоловіки, яким виповнилося 17 років, можуть перетинати кордон та виїжджати з України.
Чи можуть виїхати за кордон зняті з обліку чоловіки
За кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть виїжджати деякі категорії чоловіків призовного віку. Зокрема, мовиться про тих, хто виключений з військового обліку.
Виключити з військового обліку можуть на підставі:
- медичних протипоказань;
- вагітності;
- понад 60-річного віку;
- наявності дітей віком до 3 років;
- інвалідності та за інших умов.
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