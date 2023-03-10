Удар по Путіну: Вірменія відмовилась від керівництва в ОДКБ

10 березня 2023, 22:58
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Цілком ймовірно, що Вірменія обрала курс на дистанціювання від Росії. Зокрема, про це свідчить той факт, що в Єревані відмовились від керівної посади в Організації договору про колективну безпеку.

У п'ятницю, 10 березня, прессекретар міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян заявив, що його країна відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.

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Причина відмови невідома

Варто сказати, що вірменський посадовець не зазначив, що ж стало причиною відмови його країни від квоти в головуванні організацією, що фактично є азійським аналогом НАТО.

Унанян утримався від коментарів про причину відмови від квоти,
– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Зауважимо, що станом на березень 2023 року до ОДКБ входять шість держав:

  • Вірменія;
  • Білорусь;
  • Казахстан;
  • Киргизстан;
  • Росія;
  • Таджикистан.

Неодноразово у Єревані вимагали від країн-членів Договору про колективну безпеку допомогти розв'язати питання, що стосується конфлікту між Вірменією та сусіднім Азербайджаном. Однак всі ці роки з боку Кремля та керівництва інших держав, що входять до ОДКБ, не було жодної реакції та дій.

Росію регулярно принижують

  • Уже в перші тижні після початку широкомасштабної війни Збройні Сили нашої держави засвідчили, що балачки про російську армію як "другу у світі" є кремлівською пропагандою, яка не має нічого спільного з реальністю. Станом на 10 березня 2023 року відомо про 156 990 ліквідованих окупантів, лише 870 – за попередню добу.
  • Водночас ставлять на коліна Путіна та Росію не тільки ЗСУ, а й – держави, що декларують "дружбу" з Кремлем та відданість диктатору Владіміру Владіморовичу. Власне, не так давно колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін писав, що Кремль втратив домінантний вплив.
  • Згадаємо до цієї теми, що Казахстан ліквідував своє торговельне представництво в Росії. Пояснили це тим в Астані, що начебто "представництво вже виконало всі поставлені завдання".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак