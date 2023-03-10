Удар по Путіну: Вірменія відмовилась від керівництва в ОДКБ

Цілком ймовірно, що Вірменія обрала курс на дистанціювання від Росії. Зокрема, про це свідчить той факт, що в Єревані відмовились від керівної посади в Організації договору про колективну безпеку.

У п'ятницю, 10 березня, прессекретар міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян заявив, що його країна відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.

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Причина відмови невідома

Варто сказати, що вірменський посадовець не зазначив, що ж стало причиною відмови його країни від квоти в головуванні організацією, що фактично є азійським аналогом НАТО.

Унанян утримався від коментарів про причину відмови від квоти,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Зауважимо, що станом на березень 2023 року до ОДКБ входять шість держав:

Вірменія;

Білорусь;

Казахстан;

Киргизстан;

Росія;

Таджикистан.

Неодноразово у Єревані вимагали від країн-членів Договору про колективну безпеку допомогти розв'язати питання, що стосується конфлікту між Вірменією та сусіднім Азербайджаном. Однак всі ці роки з боку Кремля та керівництва інших держав, що входять до ОДКБ, не було жодної реакції та дій.

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