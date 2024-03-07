Кремль вже проінформували: Вірменія вимагає виведення прикордонників Росії з аеропорту в Єревані

Вірменія звернулася з вимогою до країни-агресорки. Мовиться, що Росія повинна вивести своїх прикордонників з аеропорту Єревана.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.

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Вірменія звернулася з вимогою до Росії

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян у середу, 6 березня, заявив, що прикордонні війська Вірменії повинні повністю здійснювати службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані.

Про це вже було повідомлено російську сторону. На цей момент в аеропорту здійснює службу прикордонна служба Росії.

У Вірменії є чітка позиція з цього питання, і вона поінформувала про це Росію офіційним листом,

– повідомив Григорян.

На запитання, чому ця проблема виникла саме зараз, секретар Ради безпеки відповів, що Вірменія має всі необхідні засоби для того, щоб забезпечувати повний контроль в аеропорту.

У період незалежності Вірменія набуває потенціалу в різних напрямках. На цей час Вірменія має всі можливості для того, щоб здійснювати повний контроль в аеропорту,

– відповів він.

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