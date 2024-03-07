Кремль вже проінформували: Вірменія вимагає виведення прикордонників Росії з аеропорту в Єревані

7 березня 2024, 15:01
Читать новость на русском

Джерело:

News.am

Вірменія звернулася з вимогою до країни-агресорки. Мовиться, що Росія повинна вивести своїх прикордонників з аеропорту Єревана.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці. Також зазначається, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на основного оборонного та військового партнера.

Дивіться також Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію й Азербайджан, – ЗМІ

Вірменія звернулася з вимогою до Росії

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян у середу, 6 березня, заявив, що прикордонні війська Вірменії повинні повністю здійснювати службу в міжнародному аеропорту "Звартноц" у Єревані.

Про це вже було повідомлено російську сторону. На цей момент в аеропорту здійснює службу прикордонна служба Росії.

У Вірменії є чітка позиція з цього питання, і вона поінформувала про це Росію офіційним листом,
– повідомив Григорян.

На запитання, чому ця проблема виникла саме зараз, секретар Ради безпеки відповів, що Вірменія має всі необхідні засоби для того, щоб забезпечувати повний контроль в аеропорту.

У період незалежності Вірменія набуває потенціалу в різних напрямках. На цей час Вірменія має всі можливості для того, щоб здійснювати повний контроль в аеропорту,
– відповів він.

Відносини між Вірменією та Росією загострюються: що відомо

  • У жовтні 2023 року парламент Вірменії ратифікував Римський статут, що визначає зобов'язання країни виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.
  • Слід зазначити, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Країни, які прийняли Римський статут, повинні арештувати Путіна у разі його візиту.
  • Вже 1 лютого 2024 року Римський статут Міжнародного кримінального суду набув чинності у Вірменії. Як зазначали у місцевих ЗМІ, ратифікація Римського статуту Вірменією обурила російську сторону.
  • Незадовго до цього прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився брати участь у зустрічі Організації Договору про колективну безпеку, що відбулася 23 листопада у Білорусі. 
  • Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить переваг у тривалій присутності в країні російських військових баз. Причина полягає в тому, що Москва не виконала своїх союзницьких зобов'язань.

Автор: Маргарита Волошина