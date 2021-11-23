Вірменія знову заявила про стрілянину на кордоні, Азербайджан спростував
Джерело:"Новости Армении"
На кордоні Вірменії та Азербайджану 22 листопада знову почалася стрілянина. Щонайменше, про це повідомили у вірменському оборонному відомстві.
А проте в Баку спростували цю інформацію. Там запевняють, що азербайджанські військові не обстрілювали вірменські позиції.
Нагадаємо, тільки 16 листопада У Вірменії заявили про стабілізацію на кордоні з Азербайджаном
Стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану 22 листопада: що відомо
У вірменських ЗМІ та каналах у телеграмі 22 листопада зявилася інформація, що збройні сили Азербайджану приблизно о 18.10 відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях військових Вірменії. Це сталося начебто біля села Норабак Гегаркунікської області.
Ба більше, частина медіа писали про поранення вірменського військового, а частина навіть про його загибель.
- "Комсомольская правда" навіть зацитувала заяву міноборони Вірменії, де це підтвердили: "У результаті азербайджанської провокації загинув рядовий вірменської армії".
- На офіційному сайті відомства такої заяви немає. Але, скажімо, "Sputnik Армения" запевняє, що в міноборони Вірменії всю цю інформацію підтвердили.
Журналісти місцеві також вказали (наприклад, в Armedia), що стрілянина припинилася. Тим часом у військовому відомстві Азербайджану взагалі заявили, що навіть близько не обстрілювали вірмен біля Норабаку.
Увесь цей інформаційний хаос транслюється на тлі того, що:
- З 13 листопада у Нагірному Карабаху розпочався новий виток протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Сторони звинуватили одна одну в нападі, а 16 та 17 листопада повідомили про втрати.
- Але 20 листопада лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися на полях саміту Східного партнерства 15 грудня у Брюсселі, аби обговорити поточні відносини між Вірменією та Азербайджаном.