У Вірменії помітили колону військової техніки Росії: відео

У Вірменії помітили колону російської військової техніки. Вона рухається на південь країни – по трасі, яка веде у Сюнік та Нагірний Карабах.

Джерело:

"Sputnik Вірменія"

Відео зняли у регіоні Вайоц-Дзор, що на південному сході країни. На опублікованих кадрах видно рух російської військової техніки.

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Зауважимо, що напередодні Нікол Пашинян, який виконує обов'язки прем'єр-міністра Вірменії, звернувся до очільника Кремля. Він попросив Путіна про військову допомогу.

Все – через загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні. Він пояснив, що військові Азербайджану мали покинути територію Вірменії, проте не повністю виконали домовленості.

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Ситуація у Нагірному Карабасі: останні новини

  • Конфлікт між Баку і Єреваном знову загострився на початку травня. Вірменія звинуватила війська Азербайджану в тому, що вони зайшли на її територію.
  • Пашинян запевнив, що звернеться до Організації договору про колективну безпеку. Азербайджан вважає таку реакцію неадекватною. Там заявили, що хочуть провести з Вірменією переговори.
  • Раніше про конфлікт у Нагірному Карабасі висловився лідер Азербайджану Ільхам Алієв. На його думку, він врегульований, тому немає потреби повертатися до цього питання.