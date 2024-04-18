Виробник Iris-T пообіцяв передати Україні більше таких систем ППО: коли приїде перша з них

Виробник Iris-T Diehl Defence пообіцяв передати Україні ще одну таку систему ППО найближчим часом. Ще більше будуть поставлені впродовж року.

Керівник збройової компанії Diehl Defence наразі перебуває в Києві разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком. Він анонсував передачу системи Україні Iris-T "у найближчі кілька тижнів".

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Скоро в Україну поставлять нову Iris-T

Роберт Хабек зазначив, що вже кілька систем Iris-T перебувають в Україні. Наступна приїде за кілька тижнів.

Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – лише за кілька тижнів,

– сказав він.

IRIS-T є найсучаснішим зенітно-ракетним комплексом. В одній пусковій установці комплексу 8 ракет з вертикальним запуском. Також IRIS-T сумісний з іншими системами ППО країн НАТО.

Нагадаємо, раніше оглядач німецького видання Юліан Рьопке написав, що нібито в Україні залишились майже нульові запаси ракет для систем Patriot та IRIS-T.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що Київ самотужки не виробляє ці системи та боєприпаси до них. Він попросив не піддаватися паніці, зауваживши, що українські партнери знають, скільки у нас є ракет і скільки потрібно ще.

13 квітня стало відомо, що Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Згодом цього ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що країна може надати додаткову систему IRIS-T. "Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО" – сказав тоді глава держави.

Він також додав, що Німеччина може допомогти нам з ракетами для вже наявних систем ППО.