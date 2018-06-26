Виробники попередили про подорожчання ноутбуків

Тайванські виробники ноутбуків, в тому числі компанія Compal, вважають, що клієнти мають взяти на себе частину збільшилися витрат, пов'язаних з підвищенням цін на деякі компоненти.

Про це інформує DigiTimes, передає biz.liga.net.

Це означає, що вже незабаром нас може чекати підвищення цін на деякі комп’ютери.

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В той же час дослідницька компанія International Data Corporation (IDC) оприлюднила прогноз, що стосується індустрії інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Згідно із розрахунками, у 2019 році позитивна динаміка ринку знизиться до 3%. Це пов’язано із економічними проблемами, збільшення мита на товари, а також уповільнений ріст економіки Китаю та припинення циклу капітальних витрат.

При цьому вже до 2022 року щорічні ІКТ-витрати перевищать 4,5 трильйонів доларів, зокрема завдяки сегменту програмного забезпечення. Тож на ринку персональних комп'ютерів та планшетів і послуг традиційного аутсорсингу прогнозують слабкий підйом.

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