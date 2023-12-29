Один з пріоритетів на 2024 рік: нардеп назвав зброю, яку вироблятимуть найбільше

Україна зацікавлена у збільшенні виробництва власних безпілотників та продовжує розвивати цей напрямок. Проте сьогоднішні умови ведення війни потребують значного підсилення та удосконалення цієї галузі.

Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, розповів 24 Каналу, що в Україні добре налагоджений процес збірки БпЛА з комплектуючих, які доставляють з-за кордону. Однак наше стратегічне завдання кардинально змінити цю ситуацію.

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Держава має допомагати

Зараз українські виробники переважно займаються збіркою безпілотників з деталей, які купуються у різних країнах світу. Через це Україна є залежною від виробників комплектуючих.

Сьогодні в Україні виготовлення безпілотників – це стратегічний напрямок. Збирати дрони ми можемо, а отримати можливість виготовляти деталі, – це одна з пріоритетних цілей на наступний рік та важлива складова, яку держава має фінансувати, допомагати розвивати або ж брати на себе її реалізацію,

– зазначив народний депутат.

Зараз в Україні потрібно локалізувати виробництво:

акумуляторів, які наразі виготовляє Китай;

моторів на дрони – різних видів та розмірів;

деяких інших складових.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що "не бачить ліміту" в потенціалі українських виробників дронів . За його словами, в Україні з'являється багато талановитих компаній, які "локалізують комплектуючі", та "вміють масштабуватися".

Звичайно, за словами полковника СБУ, це не конкурентна складова, якщо мовиться про мотор для дрона. В Китаї він може коштувати 20 доларів, а виготовлення його в Україні – 50 доларів.

"Але, якщо припустити, що закриються кордони, а у Росії вони залишаться відкритими, без цього ми не зможемо протистояти ворогу. На це необхідно звертати увагу, а не тільки на снаряди, порох чи вибухівку. Дрони зараз дуже впливають на поле бою", – наголосив Роман Костенко.

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