Залежить від Китаю: нардеп назвав найголовнішу проблему для "війни дронів"
Багато українців замовляють китайські деталі та намагаються самостійно робити дрони для ЗСУ. Однак "війна дронів" триває, поки Китай продає нам запчастини.
Якщо Китай припинить продаж деталей для України та Заходу, то можуть виникнути великі проблеми. Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.
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"Ми говоримо про сучасну війну, технології, "війну дронів", поки Китай продає нам запчастини. Якщо завтра Китай закриває продаж для Європи та України, "війна дронів" для нас закінчується через, наприклад, місяць, коли ми витратимо всі ресурси. На цьому ми стаємо на паузу і переходимо до війни звичайної. А Росія, наприклад, не закінчує", – сказав він.
Розвивати свій оборонно-промисловий комплекс
Роман Костенко зазначив, що зараз для багатьох оборонно-промисловий комплекс – це танки, артилерія, боєприпаси. Наприклад, мотори для FPV виготовляються у Китаї. Тому зараз Україна має працювати над цим.
Наш оборонно-промисловий комплекс має спрямуватися саме на отакі моменти, бо зараз "війна дронів" у руках китайців. Це проблема. Нам потрібно зараз думати, щоб на цей мільйон дронів, у нас вистачило двигунів,
– підкреслив депутат.
Якщо налагоджувати відповідне виробництво в Україні, звичайно, це виходитиме дорожче, аніж купувати у Китаю. Річ у тім, що немає масовості виробництва. Проте потрібно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.
"Якщо ми будемо просто рахувати гроші, де дешевше, то в результаті ми будемо закуповувати всюди, а наш виробник і наш оборонно-промисловий комплекс буде стояти, не буде нам нічого давати, бо йому це буде просто невигідно", – додав Костенко.
Мільйон дронів в Україні у 2024 році: головне
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани України щодо випуску 1 мільйона дронів. На думку глави уряду, така кількість безпілотників є реалістичним завданням для нашої держави. У реалізації проєкту з вироблення 1 мільйона дронів влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації".
- Шмигаль також зазначив, що коли чотири з п'яти компаній в оборонному секторі – це приватний бізнес, то це дає ефективність, інновації, швидкість. А наразі в Україні майже 200 компаній випускають дрони, а у 2022 році таких було лише сім.
- У 2023 році українські компанії виготовили, а держава закупила більше безпілотників, ніж у 2022. Ця цифра, за даними прем'єра, була більшою у 100 разів.