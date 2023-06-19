Подвійні стандарти мають бути в минулому, – Данілов про іноземні запчастини в російських ракетах
Росіяни попри жорсткі санкції з боку західних країн продовжують виготовляти ракетну зброю. Окупанти навчилися обходити економічні обмеження, щоб отримувати комплектуючі для виробництва ракет.
Секретар РНБО Олексій Данілов не назвав країни, чию продукцію виявлено у засобах ураження українських дітей та громадян. Він зазначив, що ці країни проінформовані щодо цього. Про це він розповів 24 Каналу.
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Жодних підкилимних перемовин
Він припустив, що ця прикра ситуація сталася через те, що росіяни закуповували комплектуючі для виготовлення ракет раніше.
Якщо ми побачимо нові комплектуючі з країн, які на сьогодні беруть участь у санкційній політиці щодо Росії, ми це зробимо публічно. Тоді всі зрозуміють, як це відбувається,
– підкреслив секретар РНБО.
Подвійні стандарти, наголосив він, мають бути в минулому. Жодних підкилимних перемовин бути не може. Має бути публічна позиція.
"Якщо ви допомагаєте країні-терористці виробляти засоби ураження наших дітей, майте на увазі, що ми обов'язково про це повідомимо світовій спільноті", – попередив Данілов.
На його думку, жодних компонентів росіянам постачати вже не будуть.
Олексій Данилов попередив країни, які надають Росії комплектуючі для ракет: дивіться відео
Ставляться з негативом
Росія також продовжує співпрацю з Іраном, який постачає їй безпілотники та іншу зброю та комплектуючі.
"Водночас Ізраїль та багато інших країн з великим негативом ставляться до цього. Вони не мають жодного бажання, щоб країна, яка з 1979 року перебуває під санкціями, допомагала країні-терористці вбивати наших мирних громадян", – зауважив Олексій Данілов.Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ракети, якими росіяни завдавали ударів по Україні восени та взимку, датовані літом 2022 року. Також виявляють ракети, зроблені восени 2022 року. Він наголосив, що це погані новини, адже росіяни "продовжують виготовляти ракети та мають запчастини для цього". Це означає, що постачання досі відбувається. Саме тому необхідний контроль за дотриманням санкцій.
Росія обходить санкції і продовжує виготовляти зброю
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на забезпеченні умов, щоб ракетні обстріли України стали неможливими. Для цього потрібно знищити саму можливість виробництва ракет Росією. Адже країна-агресорка наразі отримує "критичні компоненти для виробництва ракет". Виготовлені вони компаніями з різних країн світу, зокрема – країн-союзників України.
- Зеленський зауважив, що ці компоненти в обхід санкцій, різними шляхами постачають у Росію. Він заявив, що в одній з ракет, які вдарили 13 червня по Кривому Рогу, приблизно "50 компонентів" вироблені в інших країнах".