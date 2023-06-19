Подвійні стандарти мають бути в минулому, – Данілов про іноземні запчастини в російських ракетах

Росіяни попри жорсткі санкції з боку західних країн продовжують виготовляти ракетну зброю. Окупанти навчилися обходити економічні обмеження, щоб отримувати комплектуючі для виробництва ракет.

Секретар РНБО Олексій Данілов не назвав країни, чию продукцію виявлено у засобах ураження українських дітей та громадян. Він зазначив, що ці країни проінформовані щодо цього. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

Жодних підкилимних перемовин

Він припустив, що ця прикра ситуація сталася через те, що росіяни закуповували комплектуючі для виготовлення ракет раніше.

Якщо ми побачимо нові комплектуючі з країн, які на сьогодні беруть участь у санкційній політиці щодо Росії, ми це зробимо публічно. Тоді всі зрозуміють, як це відбувається,

– підкреслив секретар РНБО.

Подвійні стандарти, наголосив він, мають бути в минулому. Жодних підкилимних перемовин бути не може. Має бути публічна позиція.

"Якщо ви допомагаєте країні-терористці виробляти засоби ураження наших дітей, майте на увазі, що ми обов'язково про це повідомимо світовій спільноті", – попередив Данілов.

На його думку, жодних компонентів росіянам постачати вже не будуть.

Олексій Данилов попередив країни, які надають Росії комплектуючі для ракет: дивіться відео

Ставляться з негативом

Росія також продовжує співпрацю з Іраном, який постачає їй безпілотники та іншу зброю та комплектуючі.

"Водночас Ізраїль та багато інших країн з великим негативом ставляться до цього. Вони не мають жодного бажання, щоб країна, яка з 1979 року перебуває під санкціями, допомагала країні-терористці вбивати наших мирних громадян", – зауважив Олексій Данілов.

Росія обходить санкції і продовжує виготовляти зброю

Президент України Володимир Зеленський наголосив на забезпеченні умов, щоб ракетні обстріли України стали неможливими. Для цього потрібно знищити саму можливість виробництва ракет Росією. Адже країна-агресорка наразі отримує "критичні компоненти для виробництва ракет". Виготовлені вони компаніями з різних країн світу, зокрема – країн-союзників України.

Зеленський зауважив, що ці компоненти в обхід санкцій, різними шляхами постачають у Росію. Він заявив, що в одній з ракет, які вдарили 13 червня по Кривому Рогу, приблизно "50 компонентів" вироблені в інших країнах".