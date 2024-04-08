Партнери тут ні до чого: звідки росіяни мають багато снарядів

Російська армія випускає принаймні в 5 разів більше артилерійських снарядів, ніж Сили оборони. Росія завжди була номером один у світі за кількістю виробництва снарядів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він пояснив, завдяки чому росіяни мають велику кількість боєприпасів.

Дивіться також У березні ударами по піхоті та техніці ЗСУ випередили росіян втричі, – Черник

Заводи працюють на повну силу

Частково країна-агресор отримує снаряди від партнерів. Однак не треба дивитися у бік Китаю, Ірану, Північної Кореї, адже вони не спроможні вийти за власні технологічні показники.

Станом на 2 лютого 2022 року Росія мала у запасах від 15 до 20 мільйонів снарядів 152 та 121 калібру. Водночас американці – всього 2,5 мільйони боєприпасів 152 калібри.

На початок повномасштабного вторгнення цифра виробництва росіянами снарядів варіювалася 125 – 130 тисяч на місяць, а американці ледве виготовляли 15 тисяч. На показник 50 тисяч боєприпасів на місяць США вийшли восени 2023 року, а на показник 80 тисяч, можливо, вийдуть восени 2024 року.

Ми усвідомлюємо, настільки це великий потенціал. До того ж росіяни зуміли наростити до 30% виробництво вибухових речовин й заліза. Зараз мені здається, противник стоїть на позначці 150 – 170 тисяч на місяць. Більше не можуть й думаю, що не зможуть, але такий темп витримуватимуть,

– мовив Черник.

Патронні заводи у Росії працюють на повну силу. Вибухівка добувається із целюлози, а целюлоза – з деревини, за запасом якої Росія чи не найбагатіша країна у світі, тому такі пропорції зберігатимуться надалі.

"Логіка нашої перемоги – комплексний підхід, як найбільше якісної зброї, яка працюватиме інтегровано. Це й артилерія, і РЕБ, і FPV-дрони, і нарешті те, що зміняє правила гри – авіація та далекобійні ракети", – додав військовий експерт.

Снаряди для України: останні новини