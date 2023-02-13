Протоптують доріжку: провідні зброярі хочуть своє виробництво в Україні

Одразу три провідних країни зацікавленні у побудові власних заводів із виготовлення озброєння на території України. Франція, Німеччина та Велика Британія хочуть створити своєрідний хаб.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, розташування України є доволі вигідним для подальшого збуту зброї.

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Зацікавленість Німеччини

Олег Жданов пояснив, що західні зброярі наразі здійснюють цілеспрямовану діяльність у цьому питанні.

Країни-партнери потихеньку починають протоптувати собі доріжку для того, щоб "зайти" в Україну саме з виробництвом своєї зброї,

– наголосив він.

На його думку, одна із зацікавлених сторін – Німеччина, в якій і відбувся прорив у дозвільній тенденції постачання озброєння Україні.

Зокрема, відомо, що одна німецька компанія веде перемовини з Україною щодо розміщення заводу з виробництва зброї.

"Цей завод хочуть побудувати та запустити на ньому новий танк "Пантера", – розповів військовий експерт.

Втім, це ще далеко не все.

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Чи вигідно буде Україні

Олег Жданов пояснив, що Захід чудово розуміє, що на ЗСУ очікує повне переозброєння.

"Це дуже потужний ринок озброєння", – наголосив він.

За його словами, у нас було 800 танків у бойовому складі до війни. Є вірогідність, що після закінчення війни ми розгорнемо армію чисельністю не 350 тисяч, а, наприклад, 450 тисяч.

Тому танків може бути й 900, і 1000. 1000 танків – це величезне оборонне замовлення. А скільки бойових броньованих машин, артилерії, стрілецького озброєння треба виготовити та покласти в склади?

– пояснив він.

Військовий експерт пояснив, що також британці готові заходити в Україну: будувати тут заводи, створювати тут робочі місця, виготовляти зброю з надією, що або його продадуть нам, або іншим країнам на міжнародному ринку.

"Тим паче, що розміщення нашої країни доволі вигідне", – зосередив увагу він.

До того ж ще й інші європейські оборонні компанії теж ведуть перемовини з Україною.

Причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію на перше місце в черзі на захід в Україну зі своїм виробництвом, – наголосив Жданов.

На його думку, західні країни хочуть створити на території України збройний хаб.

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