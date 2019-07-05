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      Виробництво алкоголю в Україні під загрозою: чому підприємства не отримують спирт

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      В Україні – проблеми зі спиртом
      В Україні – проблеми зі спиртом / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Державне підприємство "Укрспирт" з 1 липня не відвантажує сировину українським виробникам алкогольної продукції. Причина – у низці правових колізій.

      З 1 липня набули чинності положення Податкового кодексу, де вказано: "Укрспирт" та покупці сировини повинні зареєструвати поставку спирту в реєстрі товарно-транспортних накладних. Однак реєстрація накладної на вивезення спирту виключена з Податкового кодексу, пише "Інтерфакс".

      Тим часом у США в пожежі згоріло 7 мільйонів літрів віскі Jim Beam

      Що це означає? "Укрспирт не може оформити накладні, а штраф за поставку спирту без накладних – 200% від вартості поставки (щонайменше 15 тисяч гривень). У асоціації "Укрводка" кажуть, що саме тому вже 5 днів "Укрспирт" не відвантажує спирт виробникам алкоголю.

      Чи це єдина проблема? Ні, не єдина. Прес-служба "Укрспирту" повідомила, що законодавство вимагає наявності так званих витратомірів (це лічильники етилового спирту) на акцизних складах, біля яких виробляється спирт, а ще й на кожному місці отримання і відвантаження спирту. При цьому вимоги до даних приладів повинні бути прописані в Технічному регламенті законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Але там – ані слова про витратоміри.

      Легальні підприємства не повинні ставати заручниками погоджувальних процедур між центральними органами влади і державним монополістом. Сподіваємося, що Міністерство фінансів і ДФС знайдуть розв'язання проблеми і "Укрспирт" відновить відвантаження в нормальному режимі,
      – сказав голови асоціації "Укрводка" Володимир Остапюк.

      Цікаво, що про внесення змін до Податкового кодексу відомо було ще з листопада 2018 року, тож був час підготуватися. Натомість зараз алкогольні компанії працюють із запасами спирту. І нарікають, що правові колізії фактично зупиняють виробничу діяльність підприємств – через острах перед штрафами з боку контролюючих органів. Ще ж і надто – доводиться міркувати про імпорт спирту.

      До теми про алкоголь: Британські нейробіологи Університету Сассекса виявили, що вживання навіть 0,5 літра пива або великого келиха вина сприяє порушенню почуття волі навіть у здорових людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Укрспирт Законодавство Податковий кодекс Алкоголь Алкогольний ринок
      Джерело: 24 канал
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