Виробництво сигарет зупинив один з найбільших платників податків в Україні

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" у Чернігівській області. Усе тому, що виробництво сигарет стає невигідним через схвалені Верховною Радою поправки до законопроєкту №1049.

Ці поправки підвищують обов'язкову націнку на сигарети у роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на тютюнову продукцію. А це може привести до зменшення обсягів продажів сигарет. Про це розповів гендиректор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на репортаж одного з чернігівських телеканалів.

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Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якою не знаємо, що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть,

– сказав Скрипка.

"В.А.Т.-Прилуки" – однин з трьох найбільших платників податків в Україні. У 2018 році фабрика сплатила 16,05 мільярда гривень податків.

Раніше British American Tobacco вирішила перенести центр прийняття рішень з України в Румунію. Причина – непрогнозована фіскальна та регуляторна політика уряду України.

Що відомо про законопроєкт №1049? Офіційна назва – "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон вводить єдиний рахунок для виплат податків і зборів, передбачених податковим кодексом (крім ПДВ, акцизу та митних зборів).



Цей законопроєкт остаточно був схвалений парламентом 5 жовтня. Але за день до голосування група нардепів внесла поправку до законопроєкту, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції. Суть поправки – встановлення торговельної націнки (так званої "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно. Це означає подорожчання сигарет на 7-15 гривень, закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.