Це не кінець історії, адже є 2 суди в Гаазі, – Клімкін пояснив вироки у справі МН17

Вироки у справі МН17 не є кінцем історії. У Гаазі є ще 2 суди, які надалі займаються цією справою, які повинні довести вину Росії, як держави.

Про це 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше повідомлялось про те, що родич загиблих пасажирів відреагував на вироки щодо МН17.

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Це не кінець історії

Клімкін зазначив, що вироки у справі МН17 – це ще не кінець історії. Вироки виніс Національний Нідерландський суд, а в Гаазі є ще 2 суди, які займаються цією справою. Там має бути доведена вина Росії, як держави, в катастрофі.

Це 2 різні суди, які, втім, розглядають один і той же злочин. Вирок 17 листопада – важливий, і я вважаю, що він важливий тим, що там чітко було сказано, що це російська ракета з російського "Бука" з території, яку контролювала Росія. Другий момент це те, що визнано, що Росія свідомо брехала й маніпулювала інформацією, щоб завести суд у глухий кут,

– зауважив ексміністр закордонних справ України.

Показовий приклад для росіян

Він продовжив, що вирок у цій справі є показовим у тому сенсі, що до відповідальності притягнуті й організатори, й виконавці. Неважливо, хто привіз "Бук", хто натиснув кнопку тощо, винні всі. Це показовий приклад для росіян, які нині воюють з Україною, що відповідати будуть всі: і командири, і виконавці.

"Я б на місці багатьох у Росії сьогодні б дуже й дуже сильно напрягся. Щойно буде доведено, що Росія, як країна, також винна, можна буде копати далі не тільки до виконавців, а й до тих, хто безпосередньо є організатором цих злочинів. Це довести треба юридично, це ж суд", – наголосив Клімкін.

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Виконавцями можуть пожертвувати

За його словами, в Росії в якийсь момент виконавцями пожертвують, бо люди там нічого не значать. Компенсації ж від Росії можна буде вимагати, коли буде прийнято рішення Міжнародним судом в Гаазі, а не тільки національними судами. Тоді Росія відповідатиме всіма своїми активами.

Ось тоді й настане реальне рішення про компенсацію,

– підкреслив ексміністр закордонних справ України.

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