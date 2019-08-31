"Віртуози Києва" їдуть в турне Україною: чим приголомшать шанувальників

У вересні GAS Concert представить у шести містах України міжнародний музичний проект, концертне турне "Симфонії всесвіту".

Класична музика – це не розвага, це частина життя. Якщо після концерту ви виходите зі сльозами на очах, чи посміхаючись – ви стали глибшими й досконалішими. Це розуміння безперечне і безкомпромісне. Класична музика має бути частиною життя кожної людини. І чим частіше ви відвідуватимете класичні концерти, тим більше будете заглиблюватись в себе, – вважає диригент Дмитро Яблонський.



Диригент Дмитро Яблонський

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"Віртуози Києва"

Багаторічна дружба та співпраця групи українських музикантів, лауреатів міжнародних конкурсів і всесвітньо відомого диригента і віолончеліста Дмитра Яблонського в 2016 році призвела до створення оркестру "Віртуози Києва".

За 3 роки оркестр "Віртуози Києва" став найбільш затребуваним музичним колективом України. За перший рік роботи вони зіграли 120 концертів в Україні, Ізраїлі, Азербайджані, Іспанії, Швейцарії. Записи оркестру публікує світовий лейбл "Naxos Records". "Віртуози Києва" – номінанти премії "Classical Music Awards 2018" за кращий диск року.

"Віртуози Києва" стали невід'ємною частиною виступів зірок шоу-бізнесу: Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Джамала, Ніно Катамадзе, запрошують їх долучатися до концертів та запису альбомів.

"Віртуози Києва" виступають як у камерному складі – 10-20 музикантів, так і у великому симфонічному складі – 60-90 музикантів. Концертне турне "Симфонії всесвіту" віртуози зіграють саме у симфонічному складі з 60 музикантів. Серед них, всесвітньовідомий диригент та віолончеліст, номінант "Греммі" Дмитро Яблонський та знана піаністка Анна Улаєва.

Це турне – наша перша велика спроба взаємодії віртуозних виконавців класичної музики з українським слухачем. За останні роки нам вдалось зреалізувати декілька проектів з яскравими іноземними виконавцями, але ось так поїхати з симфонічним оркестром та солістом по містах України – це вперше. Безпрецедентний проект,

– зазначає директор оркестру "Віртуози Києва", концертмейстр групи віолончелей Юрій Погорецький

Неймовірний проект з приголомшливою програмою оркестру проникне в душу кожного слухача.