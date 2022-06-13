Вирви величезні: росіяни обстріляли дитячий табір на Харківщині
Російські загарбники продовжують нещадно обстрілювати Харківську область. У ніч з 11 на 12 червня окупанти вгатили ракетами просто по дитячому оздоровчому таборі в Чугуївському районі.
Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона зазначила, що вже кілька днів поспіль російські нелюди цинічно обстрілюють область вночі.
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За словами кореспондентки, часто російські ракети не потрапляють у ті об'єкти, в які цілили загарбники. Водночас вибір мішеней нелюдів просто вражає.
Окупанти обстріляли дитячий табір
Як повідомила журналістка, у Чугуївському районі російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір. На місці удару утворилися величезні вирви.
Дуже глибокі вирви, 3 корпуси сильно понівечені. Обстріляти дитячий табір – це чергова ницість російських окупантів,
– заявила журналістка.
Вона зазначила, що поки невідомо, чи є постраждалі через обстріл цього об'єкту. Водночас додала, що Харківська обласна прокуратура опублікувала фотографії з жахливими наслідками ракетного удару по дитячому таборі.
Обстріли Харківщини
Кореспондентка також повідомила, що протягом доби 12 червня росіяни обстріляли Київський та Салтівський райони Харкова, а також селище Жуковського. Крім того, гатили по населених пунктах Коробочкине, Кочеток та Тимофіївці.
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Внаслідок обстрілів російських окупантів зайнялось 7 пожеж – більшість з них спалахнули в Чугуївському та Ізюмському районах. Зокрема, в останньому дуже сильно горів ліс.
Наслідки обстрілів дитячого табору на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури
Журналістка повідомила про ракетний обстріл дитячого табору на Харківщині: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Російські окупанти обстріляли Харків касетними боєприпасами. Про це повідомили у Amnesty International, крім того, зазначили, що такі снаряди заборонені у світі, оскільки завдають надмірних ушкоджень та мають невибіркову дію.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась, однак росіяни використовують значно потужніші бомби та ракети. Саме тому руйнування, які зараз зазнає місто, дуже значні.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ситуація на Харківщині загострилась. За його словами, російські окупанти кинули оперативні резерви на північ Харківської області.
- Арестович повідомив, що бої тривають в районі Козачої Лопані, Тернової, у районі Байрака та Борщової. Тобто саме туди намагаються рухатися наші захисники та контратакувати противника.