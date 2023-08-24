Було боєзіткнення, і в Криму замайорів український прапор: деталі про спецоперацію ГУР

Вночі 24 серпня підрозділ ГУР провів спецоперацію в окупованому Криму. Розвідка виконала всі поставлені завдання та навіть встановила на території півострова прапор України.

Українські військові висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Місцеві повідомляли про бій на мисі Тарханкут із застосуванням авіації.

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Деталі операції ГУР МО

Вночі 24 серпня українська розвідка на човнах висадилась на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Військові провели операцію в окупованому Криму, у ході якої вступили у бій з окупантами.

Під час атаки противник зазнав втрат, українці ж залишили окупований півострів у повному складі. ГУР заявило про знищення особового складу та ворожої техніки. У ході спецоперації бійці встановили у Криму український прапор.

Українські Сили Оборони й надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили,

– запевнили в ГУР.

У розвідці додали, що всі поставлені завдання бійці виконали. Операція організована ГУР спільно з Військово-морськими силами Збройних Сил України.

Встановлення прапора України в Криму: дивіться відео

Окупаційна влада ж не поспішає коментувати операцію України, попри масові повідомлення місцевих. Очевидно, у росіян знову "все за планом". Загарбники лише заявили про "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Окупантам у Криму зовсім неспокійно