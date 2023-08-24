Було боєзіткнення, і в Криму замайорів український прапор: деталі про спецоперацію ГУР
Джерело:ГУР
Вночі 24 серпня підрозділ ГУР провів спецоперацію в окупованому Криму. Розвідка виконала всі поставлені завдання та навіть встановила на території півострова прапор України.
Українські військові висадилися в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Місцеві повідомляли про бій на мисі Тарханкут із застосуванням авіації.
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Деталі операції ГУР МО
Вночі 24 серпня українська розвідка на човнах висадилась на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Військові провели операцію в окупованому Криму, у ході якої вступили у бій з окупантами.
Під час атаки противник зазнав втрат, українці ж залишили окупований півострів у повному складі. ГУР заявило про знищення особового складу та ворожої техніки. У ході спецоперації бійці встановили у Криму український прапор.
Українські Сили Оборони й надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили,
– запевнили в ГУР.
У розвідці додали, що всі поставлені завдання бійці виконали. Операція організована ГУР спільно з Військово-морськими силами Збройних Сил України.
Встановлення прапора України в Криму: дивіться відео
Окупаційна влада ж не поспішає коментувати операцію України, попри масові повідомлення місцевих. Очевидно, у росіян знову "все за планом". Загарбники лише заявили про "знищення боєприпасів за встановленим графіком".
Окупантам у Криму зовсім неспокійно
- Українські військові напередодні в Оленівці знищили установку С-400. Росія має обмежену кількість таких комплексів – це значний удар по ППО загарбників.
- Військовий експерт впевнений, що це значний успіх Збройних Сил – Кримський півострів краще захищений, ніж Москва. В Оленівці знищили не лише саму установку, але й встановлені на ній ракети, а також особовий склад.
- 22 серпня на Кримському мосту черговий раз повідомляли про роботу ППО. Росіяни навіть перекрили незаконно збудований міст.
- Керівник ГУР Кирило Буданов раніше анонсував, що цікаві та гучні події в Криму відбуватимуться і надалі. За його словами, зовсім скоро український народ побачить, як на території окупованого Криму знищують загарбників.