У ВМС розповіли, що допомогло розвідникам повернути "вишки Бойка"

Берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ більш ніж рік здійснюють вогневий контроль над частиною Чорного моря, де встановлені "вишки Бойка". Це дуже допомогло спецпризначенцям повернути вишки Україні.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук уточнив, що російські військові кораблі припинили заходити в цю частину Чорного моря після того, як вдалося потопити ворожий корабель "Василь Бех".

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Подробиці спецоперації ГУР

За словами речника ВМС, найскладніше було дістатися до "вишок" на гумових човнах. Українські спецпризначенці ризикували життям, адже окрім загрози висадки диверсійних груп з малих човнів на "вишки Бойка", існувала також небезпека з повітря. Він зазначив, що гурівці плили до цілі на гумових човнах і на таке здатні лише "круті хлопці".

Не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою в достатній мірі, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли.. Дістатися на таку відстань, на гумових човнах - це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Він зауважив, що попри те, що ВМС звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, її все одно умовно можна вважати сірою, тому що там, на жаль, поки що постійно присутня російська авіація. Літаки ворога ведуть розвідку і навіть завдають вогневого ураження.

Цю проблему так само треба вирішувати. Вона полягає в більш широкій площині. Звісно, цю ситуацію могла б виправити наявність у нас відповідних засобів протиповітряної оборони. Мова про літаки F-16,

– зазначив Плетенчук.

Гурівці пливли до вишок у шторм