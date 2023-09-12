Про це колись знімуть фільм, – ГУР про операцію з деокупації "вишок Бойка"

Україна 11 вересня повернула під контроль "вишки Бойка", які росіяни окупували ще у 2015 році. Цю операцію реалізовували спецпідрозділи української розвідки.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що ця історія вартує знімання кількох фільмів, передає 24 Канал.

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Як повертали "вишки Бойка" під контроль України

Юсов наголосив, що повернення "вишок Бойка під контроль України було надзвичайно складною спецоперацією, яку реалізовували впродовж тривалого часу спеціальні підрозділи ГУР МО. На його думку, ця історія може стати основою для майбутніх фільмів чи книг.

Справді, переконаний, що свого часу про це знімуть і цікаві фільми у Голлівуді, і, можливо, напишуть багато цікавих книг,

– заявив представник ГУР.

Водночас він зазначив, що після деокупації "вишок Бойка" ще низку об'єктів не можуть використати окупанти для того, щоб стежити за нашими Силами безпеки й оборони. Саме на цих вишках окупанти реалізовували свої заходи радіоелектронної боротьби або в інші військові цілі.

Наостанок Юсов запевнив, що тепер Україна, як законний власник цих об'єктів, буде їх використовувати на свій розсуд. Мовиться про посилення засобів для безпеки й оборони нашої держави.

"Вишки Бойка" знову під контролем України