Вишуканість та занедбаність: у мережі з'явились фото розкішних покинутих палаців

Французький фотограф Ромен Тієрі мандрує Європою та створює унікальну серію знімків у покинутих розкішних палацах. Свої роботи митець виставляє у власному блозі.

Кожна будівля має свою особливість. Особливо, якщо мова йде про вишукані палаци, в яких кожна цеглинка – окрема історія. Щоб зберегти подих минулого, Ромен Тієрі вирішив зафіксувати красу розкішних маєтків у Європі, в яких давно ніхто не мешкає. З часом будівлі втратили свій початковий вигляд, однак зберегли якусь грацію та аристократичність.

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Старі вілли, замки та зруйновані маєтки є залишками минулої елегантності. Об'єктив мого фотоапарата фіксує забуте, величне та оновлене,

– розповів Ромен Тієрі.

За словами фотографа, перед тим, як приступити до роботи, він годинами вивчає будівлі. Аж після цього Ромен Тієрі починає фотографувати кімнати покинутої будівлі, намагаючись зберегти той затишок та чарівність, яка колись була в маєтку. У портфоліо митця вже є знімки палаців Італії, Німеччини, Румунії, Польщі та Франції.

"Вивчення чогось незвичайного зачаровує мене. Я занурююсь в ці простори, кожен з яких є порожнім, блукаю годинами. Це мета мого мистецтва – надати життя місцям, які чомусь вважаються мертвими, та зафіксувати їх за допомогою моєї камери. Хочеться зберегти цю спокійну атмосферу, щоб текстура, світло, що наповнює будівлю залишились у кадрі", – додав Ромен Тієрі.