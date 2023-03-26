Під їхнім крилом диверсійні групи, – ексрозвідник про діяльність УПЦ МП
До 29 березня УПЦ МП має покинути територію заповідника "Києво-Печерська Лавра". Зараз церковники пакують речі та вивозять їх з території Лаври.
Колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур вважає, що правоохоронці мають оглядати все, що московські попи вивозять з території заповідника. Про це він розповів 24 Каналу.
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Далеко не втечуть
На його думку, московська церква на чолі з Онуфрієм та Пашою "Мерседесом" – це вороги.
Це не просто агенти впливу, це агенти дуже небезпечні, і не тільки ідеологічно. Під їхнім крилом – диверсійні групи сиділи тривалий час і очікували. І зараз злочинний світ потягнувся до цих попів. І ці Паші "Мерседеси" для них символи,
– наголосив Кур.
Він зазначив, що йому не подобається ця гра в демократію.
"Те що вони вивозять цінності, це обов'язково буде підтверджено. Припускаю, що вони далеко не втечуть, але не можна їм це дозволяти. Можливо, влада побоюється бути не демократичною. Ймовірно, є певні важелі впливу через якісь структури, зокрема, західні, які говорять, що не бажано так робити. Але потрібно діяти жорстко", – вважає колишній керівник Управління кримінальної розвідки.
Валерій Кур про діяльність УПЦ МП: дивіться відео
Працюють спецслужби
На його думку, не потрібно боятися натовпу – він повинен бути у жорстких умовах. І перевиховувати його не треба.
Вони були ворогами, коли виступали за "рускій мір", і тому будуть перебувати у жорстких умовах. У нас зараз воєнний час. Я б знайшов багато кримінальних справ і не випустив жодного з попів. Але зараз, думаю, їх всіх прослуховують,
– вважає він.
За його словами, є підстави підозрювати, що вони пов'язані з кримінальним світом, який ще підніме голову і владі доведеться з ним боротися.
"Є сподівання на роботу спецслужб, які "ведуть" московських попів, і знають, що і куди вони сховали", – відзначив Валерій Кур.
Ситуація в "Києво-Печерській Лаврі": що відомо
- Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь заявив, що ченці УПЦ МП не залишать територію "Києво-Печерської Лаври", попри припинення договору оренди. Вони нібито не мають місця, куди могли б вивезти все майно. За його словами, за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників.
- Державна аудиторська служба під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" виявила 36 новозбудованих самочинних будівництв. Усі вони є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто самобуди не мають прямого відношення до чернечого життя.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що проросійські священнослужителі – а фактично агенти 5-го і 1-го управлінь ФСБ в рясах – не мають права тримати державу в заручниках та диктувати їй свою повістку. Він зазначив, що не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не Росія. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території.
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков, коментуючи обшуки в "Києво-Печерській Лаврі" в Україні, сказав, що "українська сторона давно воює з російською православною церквою". За посіпаки Путіна, це можна розглядати як чергову ланку в "сукупності цих військових дій" проти російського православ'я.