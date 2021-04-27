Висилка дипломатів з Росії – лише спроба тиснути на інші країни, – держсекретар МЗС України

Росія вислала з країни працівників посольств Польщі, США, Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії. Такі дії є частиною інформаційної війни Кремля.
Джерело:"Главком"
Про це розповів держсекретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков. І додав, таким чином Росія тисне на інші держави.
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"Ми всі бачили нещодавню історію з висилкою чеських та американських дипломатів з Москви. Висилка дипломатів – це частина інформаційної війни Росії, її психологічного тиску на іноземні країни", – зазначив він.
За словами Банькова, саме з такою політикою Кремля пов'язана історія з видворенням українського консула з Росії.Довідка. ФСБ Росії 16 квітня 2021 затримала українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі. Його звинуватили в "отриманні інформації закритого характеру". 21 квітня український дипломат виїхав з Росії.
Оголошення нашого консула "персоною нон ґрата" – чиста провокація, – Баньков
Держсекретар МЗС України пригадав, російська сторона звинуватила наших дипломатів у пошуку та передачі секретної інформації. І підкреслив, такі заяви Росії не відповідають дійсності.
Важко уявити, що хтось мав змогу отримати доступ до баз секретних документів ФСБ, перебуваючи в Росії і, очевидно, під цілодобовим наглядом ФСБ та інших російських силових органів. Оголошення нашого консула "персоною нон ґрата" – чиста провокація,
– наголосив Баньков.
Дипломатичні скандали за участі Росії: останні новини
- 17 квітня влада Чехії заявила про видворення з країни 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російський спецслужб.
- У відповідь Кремль вислав 20 чеських дипломатів. Працівників посольства Чехії в Росії оголошено персонами нон-ґрата.
- Ще раніше, 15 квітня, Польща вирішила вислати 3 російських дипломатів через порушення дипломатичного статусу з боку російських посадовців та здійснення діяльності, яка шкодить країні.
- Москва відповіла аналогічним кроком, і повідомила про видворення 5 польських дипломатів. До того ж у Кремлі назвали такі дії Польщі "підспівуванням США".
- Згодом Росія вислала з країни дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.