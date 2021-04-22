Повернеться до роботи після відпустки, – Ніколенко про плани висланого українського консула

Висланий український консул Олександр Сосонюк 21 квітня покинув територію Росії. Надалі він хоче взяти відпустку.
Джерело:"Новое время"
Після відпочинку Сосонюк повернеться до роботи. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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За його словами, консулу потрібно провести час з родиною та відновити сили.
Робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів,
– зазначив Ніколенко.
Він зауважив, що люди працюють в умовах посиленого тиску та перманентних загроз провокацій. Ба більше, Росія нехтує своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипкорпусу.
Сосонюк продовжить захищати інтереси України
В міністерстві наголосили, що після відпустки Сосонюк продовжить захищати національні інтереси України. А також зазначили, що високо цінують його роботу і всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.
Що відомо про затримання українського консула Сосонюка
- Федеральна служба безпеки Росії затримала в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка.
- Його звинуватили в отриманні "інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії".
- В Міністерстві закордонних справ України заявили, що така ситуація є "чистою провокацією".
- Після цього Росія заявила, що висилає консула з країни.
- У відповідь – Україна ухвалила рішення вислати старшого дипломата посольства Росії в Україні Євгена Чернікова.