Повернеться до роботи після відпустки, – Ніколенко про плани висланого українського консула

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Висланий український консул Олександр Сосонюк 21 квітня покинув територію Росії. Надалі він хоче взяти відпустку.

Джерело:

"Новое время"

Після відпочинку Сосонюк повернеться до роботи. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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За його словами, консулу потрібно провести час з родиною та відновити сили. 

Робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів,
– зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що люди працюють в умовах посиленого тиску та перманентних загроз провокацій. Ба більше, Росія нехтує своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипкорпусу.

Сосонюк продовжить захищати інтереси України

В міністерстві наголосили, що після відпустки Сосонюк продовжить захищати національні інтереси України. А також зазначили, що високо цінують його роботу і всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

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