Персона нон ґрата: висланий російський дипломат покинув територію України

Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков покинув українську територію. Україна ухвалила рішення про висилку Чернікова у відповідь на затримання в Росії українського консула Олександра Сосонюка.

Про те, що Черніков більше не перебуває на українській території, повідомили російські ЗМІ з посиланням на посольство Росії в Україні. Раніше у МЗС держави-агресора висловили рішучий протест проти висилки Чернікова.

​Раніше Російського дипломата висилають з України: МЗС вже направило ноту

Висилка Чернікова – реакція на затримання Сосонюка

Ноту щодо визнання дипломата персоною нон ґрата росіяни отримали 19 квітня.

Зазначимо, що 16 квітня у Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки затримала українського консула Олександра Сосонюка.

Затримання Сосонюка в МЗС України назвали нападом

Він начебто зустрічався з громадянином Росії, аби отримати інформацію "закритого характеру". У МЗС України події у Санкт-Петербурзі назвали нападом на українського дипломата та провокацією з боку Росії.

Деталі тут Заздалегідь спланований сценарій: як у Росії підставили затриманого консула України Сосонюка

Щодо Чернікова то його висилку в українському міністерстві закордонних справ проаргументували "діяльністю несумісною з його дипломатичним статусом". На те, аби виїхати з України, Черніков мав 72 години.