Високопосадовець СБУ: ЗМІ розповіли, чию машину замінували на Луганщині

У зоні Операції об'єднаних сил під машиною працівника Служби безпеки України нібито знайшли вибухівку. Ймовірно, в авто їхав перший заступник начальника управління СБУ в Луганській області.

Так, в машині дійсно був високопосадовець. Про це журналістам розповіли у правоохоронних органах.

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Однак невідомо, чи дійсно у сумці, яку вилучили з під автомобіля, була бомба.

Що відомо про замінування

У Луганській області 29 липня службова автівка заїжджала на територію управління СБУ. Охоронець помітив під нею підозрілий предмет, який був прикріплений до днища авто. Звідти стирчали кілька дротів різного кольору.

Вибухотехніки забрали з-під машини сумку з невідомим пристроєм, схожим на вибухівку.

Будівлю оточила поліція. Наголосили, що загрози для людей нема.

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