Байден потужно виступив у Конгресі й запевнив у подальшій підтримці України: реакція Зеленського

Президент США Джо Байден виступив у Конгресі з промовою "Про стан держави". У ній він згадав Україну та зауважив, що вторгнення Путіна стало для світу "випробуванням на віки".

Штати очолили глобальну коаліцію допомоги Україні, зазначив президент Байден. Та додав, що Америка підтримуватиме український народ стільки, скільки це буде потрібно.

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Ми стояли разом з українським народом: Байден про кровопролитну війну Росії

Президент США у своїй промові сказав, що повномасштабний напад Росії на Україну став справжнім тестом для Америки та випробуванням для всього світу. Проте, не дивлячись на перешкоди, Америка й далі стоїть на захисті демократії.

Разом ми робили те, що Америка завжди робить якнайкраще – ми вели. Ми об'єднали НАТО і створили глобальну коаліцію. Ми стояли проти путінської агресії. Ми стояли разом з українським народом,

– наголосив американський президент.

Варто зауважити, що серед почесних гостей на виступі Байдена була присутня посол України у США Оксана Маркарова. Джо Байден посеред виступу звернувся до неї та наголосив, що США – єдині в підтримці нашої держави та стоятимуть з українським народом стільки, скільки це буде потрібно.

Реакція Зеленського на слова Байдена

Вранці 8 лютого президент України відреагував на виступ Джо Байдена у Конгресі. Володимир Зеленський подякував за потужні слова підтримки та лідерство у допомозі українській державі.

Наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога. Україна вільно обирає своє майбутнє. Так є. І так буде,

– наголосив президент Зеленський.

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