"Грає роль майбутнього президента": чи вдалося Джей Ді Венсу налякати Європейський Союз

Виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенські безпековій конференції став холодним душем для європейських політиків. Його риторика була спрямована на те, щоб налякати Євросоюз.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що європейські політики висловлювали незадоволення позицією Вашингтону. Також після виступу Джей Ді Венса та інших американських високопосадовців європейські політики вважають, що США вже не будуть "добрим дядьком Семом" щодо Європи.

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Намагалися поставити Венса на місце

Городницький зазначив, що промова Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції дуже розлютила багатьох європейських політиків, які не очікували почути повчання та відчути зверхнє ставлення з боку Сполучених Штатів Америки.

Вони навіть не уявляли, на думку доктора філософії, що таке може бути, щоб США зверхньо та популістично розповідали Європі, що їй потрібно робити. Фактично відчитали її як дитину.

Джей Ді Венс грає роль майбутнього президента США, тому що він дуже потужно висловив радикальну позицію, яка звучала під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Однак віцепрезидент трішки переграв свою роль,

– підкреслив політичний експерт.

Водночас європейські політики намагалися поставити його на місце, журналісти ставили йому різкі питання. Здавалося, що він, за словами Городницького, інколи відстрибував від своєї цієї радикальної позиції і старався виправитися або навіть виправдатися в певних обставинах.

Зверніть увагу! Джей Ді Венс під час свого виступу в Мюнхені заявив, що США "серйозно стурбовані" питанням європейської безпеки. За словами віцепрезидента, його хвилює не Росія, Китай чи "будь-який інший зовнішній актор", а "загроза зсередини", а саме відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей.

Промова Джей Ді Венса, скоріш за все, була написана для його керівництва, щоб показати, як він його підтримує і як впроваджує його ідеї в Європейському Союзі,

– відзначив він.

Однак це, на думку Андрія Городницького, не спрацювало, хоча й все було геніально сплановано для того, щоб Європейський Союз трішки злякався і сказав, мовляв, нам не потрібно таке відношення і маємо дійсно організовуватися самі. І вони навіть почали це робити.

Нагадаємо, що голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак зазначив, що виступ Джей Ді Венса справив враження, нібито він приїхав до Європи, щоб показати, як правильно вести політику. На його думку, у Кремлі, імовірно, "відкорковують шампанське", адже відносини США та Європи зазнали кризи.