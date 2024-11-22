"Путіна це дуже роздратувало": політик зі США назвав причину маразматичного виступу диктатора

Диктатор Владімір Путін зробив маразматичне звернення до своїх громадян. Видно, що останні події суттєво його роздратували.

Про це 24 Каналу розповів політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена знайшла больові точки російського диктатора. Це було видно під час звернення Путіна 21 листопада.

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Путін сильно роздратований

Як наголосив Рашкін, Путін видавався капризною людиною, чиї бажання не виконуються. Він вважав, що все йде згідно з його планом та продовжував залякувати Захід. А тут Україна таки отримала дозвіл на удари по Росії.

З точки зору Білого дому це цілком логічний крок. Російський диктатор знову пішов на ескалацію після залучення військ КНДР на війні в Україні. Тому Штати і дозволили бити по Росії ракетами ATACMS. А Путін далі біситься.

Можна сказати, що зараз йдуть певні спроби знайти хороші позиції для майбутніх переговорів. У всіх є розуміння, що до влади прийде Трамп, який хоче швидко закінчити війну. Очікують, що будуть спроби переговорів. Тому, цілком ймовірно, зараз йде боротьба за кращу позицію на майбутньому столі переговорів,

– зазначив Рашкін.

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Головне управління розвідки повідомило, що країна-агресорка використала ракету з ракетного комплексу "Кедр". Удар завдали з Астраханської області.