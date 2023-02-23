До кінця 2023 року стане помітно, наскільки їжа стане проблемою для росіян, – журналіст

Виступ Владіміра Путіна перед федеральними зборами виявився порожнім. Адже окрім ниття і безглуздої економічної програми в його промові нічого не було.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. Він наголосив, що Путін на початку промови нив, що "Захід – поганий", потім хизувався, що з російською "економікою все чудово". А ще вирішив "купити" українок на окупованих територіях, виплачуючи їм "материнський капітал".

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Побудують якісь бараки

За його словами, Путін ще багато чого наобіцяв. Зокрема, оренду житла для співробітників ВПК.

Не зрозуміло, що це буде. Або повертається радянська система розподілу житла, або їм побудують якісь бараки,

– додав журналіст.

За його словами, Путін також пообіцяв пільги ветеранам війни, які дозволять їм займатися бізнесом.

"У відповідь на цю пропозицію Путіна губернатор Новгородської області заявив, що на головні площі в Новгороді продавати сосиски нікому не можна, а ветеранам він дозволить. Приблизно на такий рівень підтримки й можуть розраховувати ветерани війни", – вважає Олевський.

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Росія почне друкувати гроші

Кремлівський диктатор також довго розповідав, що російська "економіка встояла". Але на думку західних економістів, вона зростає у 3 рази повільніше, ніж світова, і це жахливий показник. А бюджет 2023 року, скоріш за все, буде дефіцитним.

Вирішити цю проблему можна 2 способами: позиками та інфляцією. Але з позиками проблема, бо Росія під санкціями. Отже, почнуть друкувати гроші. Тоді люди, які купували на свою зарплатню 2 пучки моркви, зможуть купити 3 огризки,

– наголосив він.

На його думку, до кінця року буде зрозуміло, наскільки їжа стане проблемою для росіян. За рік витрати на їжу в деяких регіонах зросли вдвічі. В деяких – на 50%.

"Це дуже велика цифра. І тому слова Путіна про економіку прозвучали, як дзвінка порожнеча", – додав Тимур Олевський.

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