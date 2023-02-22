Виступ Путіна – це 2 години низькоякісної брехні, але росіянам підійде, – політтехнолог

Владімір Путін під час свого виступу на федеральних зборах оголосив про вихід Росії з договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Можна припустити, що після цього він наважиться на випробування ядерної зброї. Тоді це може змінити позицію Заходу щодо підтримки України.

Проте політтехнолог Борис Тизенгаузен звернув увагу на те, що Путін обмовився. Очільник Кремля зазначив, що Росія може провести ядерні випробування, якщо першими їх проведуть США. Про це політтехнолог розповів 24 Каналу.

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Путін зробив велику дурницю

На його думку, Путін був дуже обережний у своїх формулюваннях. Хоча, звичайно, його слова сприйняли як ядерний шантаж.

Однак він зробив велику дурницю. Адже Сі Цзіньпінь, глава Китаю, у своїй програмній промові зазначив, що не можна загрожувати ядерною зброєю. Думаю, з боку Китаю до Путіна буде багато питань після його заяви,

– підкреслив політтехнолог.

Він зауважив, що Путін проголошував 2 години низькоякісну брехню. Водночас він говорив, що Росія ні на кого не нападала. І далі вихвалявся тим, що "з'явився сухопутний коридор" і "Азовське море стало внутрішнім морем Росії".

"Тобто ні на кого Росія не нападала, але землі "віджала", – наголосив Тизенгаузен.

Це була така "дічь", в яку ніхто не повірив

Він вважає, що ця промова Путіна була одним з найгірших його щорічних звернень. Очільник Кремля традиційно розповів про цінності, про якихось там "геїв на Заході", про те, що "Захід створив в Україні якихось неонацистів и своєю кістлявою рукою штовхнув на війну з Росією".

Це була така "дічь", що, судячи з облич, в неї не вірили навіть ті, хто сидів в залі і слухав Путіна. Тому його промова дуже слабка. Але для росіян підійде,

– додав політтехнолог.

На його думку, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путіну варто було підбити підсумки. Якби у нього були якісь переможні завоювання, він би сказав: мовляв, ми вистояли, прорвали фронт, захопили ще більше областей, Захід прохає нас про переговори, але ми відмовляємось.

Він зазначив, що офіційно ніхто Росію не підтримав у цій війні, окрім Білорусі, але вона це зробила в досить обтічних формулюваннях. Навіть африканські країни не підтримали, куди Кремль купу "бабла" заливає.

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"Але програш Росії у війні доволі серйозний. Це й втрата геополітичної ваги на міжнародній арені, втрата світових ринків, оголошення мобілізації, втеча мільйонів росіян з країни, ізоляція Росії, тотальна русофобія. Жодних плюсів від цієї війни немає", – підкреслив співрозмовник.

ТОму, за словами Бориса Тизенгаузена, політтехнологи Путіна правильно зробили, що замість того, щоб підбивати підсумки року, окреслили в його промові причини та безвихідь Росії. Мовляв, вона просто не могла не вступити у війну.

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