Путін назначив федеральні збори на 21 лютого: яка мета стоїть за цією датою
Владімір Путін обрав датою свого виступу перед федеральним зборами 21 лютого. Ймовірно, він очікуватиме від них ухвалення певного рішення.
Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він переконаний, будь-яка заява Путіна не вплине суттєво на настрої в Росії і не матиме ніякого ефекту для України.
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Гладких припустив, що дату 21 лютого для виступу російського диктатора у Кремлі обрали, аби зібрання ухвалило певні рішення, щоб оприлюднити їх 23 – 24 лютого.
Мені дуже цікаво, як російська влада, естеблішмент, пропагандисти будуть висвітлювати рік своєї так званої спеціальної військової операції, яка мала завершитися через 3 дні парадом у Києві,
– іронічно додав політолог.
Про що може оголосити Путін
Можливих варіантів про що Путін може оголосити є обмаль, підкреслив Гладких. Максимум, він може визнати "СВО" війною. Може сказати про те, що починали росіяни "СВО", яка трансформувалася у війну, і сталося це не з їхньої провини. Може говорити "іншу маячню, про підступний Захід тощо", сказати, що тепер в них війна і "родіна в апаснасті".
Це не дуже популярне рішення, наскільки я можу судити з зойків, галасу та скиглення, луна яких сягає наших вух "із-за порєбріка",
– зауважив мовець.
Він переконаний, що які б рішення не ухвалила Росія, докорінно вони нічого не змінять. Українцям перш за все варто говорити не про можливий наступ росіян чи їхні рішення, а готуватися до контрнаступу.
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Росія готується до річниці війни
- Очільник Кремля дуже вірить в сакральність дат і хоче досягти бодай якихось результатів у війні проти України до цього часу.
- За словами Дмитра Гордона, до річниці війни росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донбасу. Він переконаний, що Путін і далі апелюватиме традиційними пропагандистськими методичками: "ми боремось з українським нацизмом", "проти нас 50 країна НАТО", "якби ми не пішли в Україну, вони пішли б на нас", "священна війна", "вставай страна огромная"
- До річниці війни в російських "Лужніках" буде організовано концерт в підтримку окупаційної армії. Лишається лише одне питання, чи буде що святкувати.