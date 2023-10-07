Війна не тільки на фронті: чому Путін мріє, що Захід втомиться нам допомагати

Владімір Путін сподівається, що Захід втомиться підтримувати Україну, а до влади в інших державах прийдуть більш лояльні до Кремля політики. Це нібито допоможе Путіну змінити баланс сил.

Такі сподівання у росіян є, але, найімовірніше, вони є частиною стратегії, яку просуває їхній президент. Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринявічюс, додавши, що заяви Путіна під час промови у Валдаї це підтверджують.

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Чи розвиватимуться події за сценарієм Путіна

Країна-агресорка, очевидно, не виконала свою першочергову стратегію і не перемогла Україну за 3 дні. Після цього плани змінилися і Путін почав війну на виснаження. За словами експерта, її важливим елементом є не тільки бої на фронті, але й все, що відбувається у політичних колах Заходу. Росія всіляко намагається досягти того, щоб до влади в інших країнах прийшли сили, які були б краще налаштовані на угоди з нею.

Не можна сказати, що це їм завжди виходить, але це частина стратегії. Десь вона здійснюється, а десь – ні, але це не просто сподівання, а все-таки частина стратегії, якої вони дотримуються,

– розповів литовський експерт.

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