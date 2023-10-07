Війна не тільки на фронті: чому Путін мріє, що Захід втомиться нам допомагати
Владімір Путін сподівається, що Захід втомиться підтримувати Україну, а до влади в інших державах прийдуть більш лояльні до Кремля політики. Це нібито допоможе Путіну змінити баланс сил.
Такі сподівання у росіян є, але, найімовірніше, вони є частиною стратегії, яку просуває їхній президент. Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринявічюс, додавши, що заяви Путіна під час промови у Валдаї це підтверджують.
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Чи розвиватимуться події за сценарієм Путіна
Країна-агресорка, очевидно, не виконала свою першочергову стратегію і не перемогла Україну за 3 дні. Після цього плани змінилися і Путін почав війну на виснаження. За словами експерта, її важливим елементом є не тільки бої на фронті, але й все, що відбувається у політичних колах Заходу. Росія всіляко намагається досягти того, щоб до влади в інших країнах прийшли сили, які були б краще налаштовані на угоди з нею.
Не можна сказати, що це їм завжди виходить, але це частина стратегії. Десь вона здійснюється, а десь – ні, але це не просто сподівання, а все-таки частина стратегії, якої вони дотримуються,
– розповів литовський експерт.
Маріус Лауринявічюс пояснив заяви Путіна щодо підтримки України у світі: дивитися відео
Про що говорив Путін у Валдаї: головні заяви
- Владімір Путін не скупився на цинічні заяви. Спершу він здивував словами про те, що Росія нібито хотіла вступити в НАТО, але Захід надто зверхньо ставиться до інших. Щодо війни в Україні, Путін сказав, що це відповідь на посилення військово-політичного тиску й взагалі Росія буцімто хоче війну закінчити.
- На запитання однієї з російських пропагандисток про те, в якому саме місці має зупинитися російська армія, Путін відповів, що справа нібито не в територіях, а в безпеці російських громадян. Пояснити детальніше, що він мав на увазі, Путін не захотів, назвавши це тривалою розмовою.
- Окремо Путін згадав про Захід. Він цинічно взявся оцінювати "здоровий глузд" наших партнерів і навіть зробив свої "професійні" висновки щодо стану економіки європейських держав. За його словами, вони підтримують Україну нібито погіршуючи життя своїх громадян.