Путін уже готується до Гааги, – Давидюк про останній виступ диктатора

Путін на чергові роковини блокади Ленінграда виступив перед народом. З його промови можна було зрозуміти, що він уже готується до Гааги.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Також ISW проаналізував останні промови Путіна.

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Заяви Путіна й Лаврова – "брєд сивих кобил"

Давидюк зазначив, що заяви Путіна й Лаврова – це "брєд сивих кобил". Тільки Лавров – це "зовнішньо кобила", а Путін – "внутрішньо". Промова Путіна полягала в тому, що Росія сама напала, тому тепер у блокаді, й тепер росіяни євреї, а Західний світ – фашисти.

Просто коли ти це все вкладаєш у розумну здорову голову, воно не складається. Немає логіки, як це розкласти. Погоджуюсь про "орвелізм", але Орвел писав розумні речі, а те, що говорить Путін – це "кретінізм" найвищої проби,

– зауважив політолог.

Він додав, що Путін – просто ідіот. Вони вважають, що вони євреї, бо Шнурова з гурту "Ленінград" кудись там не пустили чи Собчак не пустили в бар у Тбілісі. Але євреїв спалювали, як росіяни Маріуполь. А їх просто не пускають у кафе.

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Путін думає про Гаагу

За словами політолога, в Путіна в голові ще й Гаага. Якщо психолог розбере його промову, то можна буде зрозуміти, що Путін готується до Гааги. Мабуть, він навіть фільми про Гаагу дивиться. Одна порада йому, нехай візьме крем для шкіри, бо наручники стару шкіру будуть натирати.

"Він готується до в'язниці, він відчуває цю поразку. Те, що він каже, що вони євреї, то євреї стали жертвами, а ці жертвами себе оголосили. Хоча насправді вони фашисти, які вбивають, гвалтують, і вони готові на ізоляцію. Крім того, нам треба буде прийняти закон про "рашизм", – наголосив Давидюк.

Як він зазначив, "рашизм" має бути рівноцінний фашизму, й щоб усі послідовники були покарані. Щоб Росія ще 50 років відмивалась від цієї ідеології. Гітлеру ж пам'ятники не ставлять. Наші військові нині на полі бої виборюють перемогу, а політики мають думати про майбутнє.

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