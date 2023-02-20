Звернення Сі Цзіньпіна до 24 лютого: аналітик зі США боїться нової холодної війни

Очільник Китаю Сі Цзіньпін у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну має викласти власний "мирний план". Проте невідомо, про що саме буде говорити лідер Китаю.

Журналіст і політичний аналітик зі США Армен Чібухчян припустив, якою може бути промова Сі Цзіньпіна. Про це він розповів 24 Каналу.

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Може розпочатися нова холодна війна

На його думку, глава Китаю наголосить на тому, що ядерні загрози є неприйнятними.

Він буде створювати враження, що він нібито за мир, нібито він за те, щоб дотримуватись міжнародних правил та територіальної цілісності, адже у Китаю є питання з Тайванем,

– вважає журналіст.

Але, він зазначив, що водночас Цзіньпін посилатиме меседж: якщо Захід не згодиться на компроміси, то може розпочатися нова холодна війна. Але він це висловить дуже завуальовано.

"Він буде виставляти умови і своє бачення майбутнього світу", – наголосив Чібухчян.

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Китай дуже легко може кинути Росію

Також він прокоментував слова високопоставленого китайського дипломата Ван Ї, який анонсував виступ Сі Цзіньпіна. Мовляв, якщо ви не хочете, щоб розпочалась холодна війна, не створились різні угрупування і не посилилась ситуація з ними, потрібно йти на домовленості.

Але що тут цікаво: якщо США підуть на домовленості з Китаєм, це не означає, що вони будуть домовлятися з Росією. Тому Москві треба зрозуміти, що Пекін не буде дотримуватися її інтересів, якщо отримає те, що їй потрібно,

– зауважив політичний аналітик.

На його думку, Китай дуже легко може кинути Росію. Тому що знає, вона так чи інакше вже є його придаток, якщо Кремль не переможе і не домовиться з Заходом.

"Якщо ж Китай не може допустити, щоб Росія перейшла на бік Заходу, він має також Москві щось запропонувати", – відзначив Армен Чібухчян.

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