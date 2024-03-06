Казав, що націоналізм – отрута і згадував Бандеру: Путін знову твердив про об'єднання з Україною

Владімір Путін виступив на закритті "Всесвітнього фестивалю молоді". Цього разу знову не обійшлося без чергових заяв про "воз'єднання" України та Росії.

Окрім цього, російський диктатор критикував націоналізм в Україні, адже він нібито заважає об'єднанню. Він назвав це "отрутою".

Дивіться також Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Путін знову згадав Бандеру

Владімір Путін на виступі під час церемонії закриття Всесвітнього форуму молоді, що проходив у Сочі, вкотре прокоментував відносини між Україною та Росією. Він заявив, що упевнений у тому, що возз'єднання росіян та українців на духовному рівні рано чи пізно відбудеться.

Не обійшлося й без вже заяв про "поганий націоналізм". Цікаво, що цього разу Путін не розповідав про уявних нацистів у владі в Україні.

Огидні прояви націоналізму – це отрута, яка отруює життя багатьох народів, зокрема сьогодні в Україні,

– сказав Путін.

Такі заяви особливо цікаві з огляду на те, що сам Путін

. Ба більше, наприклад, у 2018 році він прямо сказав, що є "справжнім та правильним" націоналістом. Тоді російський президент переконував, що саме "ефективний" націоналізм орієнтований на збереження багатонаціональної Росії.

Окрім цього, російський президент знову вчепився за бандерівців та переконував, що вони нібито співпрацювали з Гітлером. Путін скаржився на те, що в Україні поважають Степана Бандеру і з його портретами ходять великими містами.

Раніше на заході виступав і Медведєв