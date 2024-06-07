Президент України перебуває з офіційним візитом у Парижі. Володимир Зеленський виступив із промовою перед французькими Національними зборами.

6 червня президент Зеленський прибув до Франції на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

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Промова Зеленського у Парижі

Глава держави, виступаючи перед французьким парламентом, зазначив, що, на жаль, Європа знову припинила бути континентом миру.

Цими днями ми вшановуємо хоробрість людей і взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії, які перемогли… Це були воїни з різних країн, але, які однаково прагнули, щоб свобода перемогла,

– наголосив президент.

Саме виграні битви проти нацизму повернули Європу людству, саме завдяки ним існують вільні нації, свобода особистості, а континет перетворився на джерело надії, зазначив Зеленський.

За словами політика, зараз ми живемо у такий час, коли нацизм повернувся, коли у Європі знову руйнуються вщент міста та спалюються села, коли в Європі знову існують фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом.

Європу знову намагаються перекроїти і розказують, що ті чи інші народи не заслуговують на самостійне існування. Усе це сьогодні направлено проти України, щоб завтра бути направленим проти інших. Видно вже навіть черговість, як може піти далі агресія. Балтія, Польща, Балкани і далі. Цей російський режим не визнає меж,

– заявив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Кремлю замало навіть Європи. Він руйнує Сирію, вкладає кошти у терор. Він з'являється там, де йому не чинять опору. Сучасний російський режим намагається посилити залежність інших країн від власних енергоресурсів та продовольства. Окупанти використовують усі злочинні методи минулих століть: від блокади моря до викрадення дітей, яких виховують у ненависті до рідного дому.

Політик наголосив, що Росія робить усе, аби дестабілізувати Європу. "Таким може бути завтра, якщо Україна не виграє".

Ця битва за Україну зараз має також екзистенційне значення для Європи, як і битви виграні попередніми поколіннями європейців,

– зазначив президент.

За його словами, Захід перебуває на роздоріжжі, коли він може написати історію або стати жертвою.

Президент зазначив, що Європа не має права програти битву з Путіним. Він наголосив, що війна не може закінчитися на лініях, які існують зараз, бо жодних ліній для зла не існує.

"Якщо зараз хтось спробує намалювти нові лінії, це буде лише пауза перед новою війною", – підкреслив Зеленський. Він нагадав, що у 1930-тих роках Гітлер долав лінію за лінією. Так само зараз робить Путін.

Наостанок Зеленський висловив сподівання, що Україна незабаром матиме таку ж саму потужну авіацію, як у Франції.

Я впевнений, що настане день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили у небі Нормандії,

– сказав політик.

Президент подякував Еммануелю Макрону за те, що не залишив Європу без лідерства, а Україну – без підтримки Франції

Виступ Зеленського у Франції: дивіться відео