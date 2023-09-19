Кожне десятиліття Росія починає нову війну: Зеленський попередив, де можуть бути нові загрози

Володимир Зеленський розповів, що Росія раз на десять років розпочинає нову війну. Світова спільнота має бути готовою до нових загроз.

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що Росія систематично починає нові війни проти різних держав. До слова, 19 вересня глава держави вперше від початку повномасштабної війни особисто поїхав на Генасамблею ООН.

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Росія загрожує іншим країнам

Президент України сказав, що Росія вже окупувала частину Молдови та Грузії та майже "проковтнула" Білорусь.

Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що мета війни проти України – перетворити нашу землю, наші ресурси та наші життя на зброю проти міжнародного порядку.

Володимир Зеленський також додав, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.

"Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію", – зауважив президент.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: основне