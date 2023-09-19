Кожне десятиліття Росія починає нову війну: Зеленський попередив, де можуть бути нові загрози
Володимир Зеленський розповів, що Росія раз на десять років розпочинає нову війну. Світова спільнота має бути готовою до нових загроз.
Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що Росія систематично починає нові війни проти різних держав. До слова, 19 вересня глава держави вперше від початку повномасштабної війни особисто поїхав на Генасамблею ООН.
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Росія загрожує іншим країнам
Президент України сказав, що Росія вже окупувала частину Молдови та Грузії та майже "проковтнула" Білорусь.
Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії,
– сказав Зеленський.
Він також наголосив, що мета війни проти України – перетворити нашу землю, наші ресурси та наші життя на зброю проти міжнародного порядку.
Володимир Зеленський також додав, що Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну.
"Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію", – зауважив президент.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: основне
- Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення наживо виступив на засіданні Генасамблеї ООН. Основною темою промови президента стали наслідки цинічного вторгнення Росії в Україну.
- На початку виступу Зеленський наголосив, що важливо залишатися об'єднаними, щоб гарантувати справедливий мир для всіх народів. І саме єдність може запобігти війнам.
- Президент України зазначив, що Третю світову війну розглядати саме як ядерну війну. Минуле століття навчило світ утримуватися від застосування зброї масового знищення, а натомість сприяти повному роззброєнню. Україна віддала свій потенціал, а Росія залишилася хранителькою такої сили – це стало помилкою.
- Він додав, що це наразі не найстрашніше. Поки ядерна зброя знаходиться у сховках, Росія активно застосовує інші інструменти масового ураження. Міжнародні конвенції обмежують володіння та розповсюдження зброї, проте вони не можуть запобігти терору продовольством, енергією та іншими речима.