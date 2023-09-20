Це був наш день: політтехнолог пояснив настрої учасників Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський 19 вересня виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Це перший особистий виступ Президента України за час повномасштабного вторгнення. Раніше він долучався онлайн.
Слова Зеленського мали велику вагу і загалом увесь день був цілком присвячений Україні. Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. А сам приїзд українського лідера викликав нову хвилю ентузіазму.
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Деталі виступу Зеленського
Михайло Шейтельман проаналізував репортажі західних ЗМІ і відзначив цікаву деталь – в анонсах виступаючих вони наголошували на прізвищах саме Байдена та Зеленського. Хоча 19 вересня виступали й очільники інших держав. Це, безумовно, піднімає Україну на вищий щабель.
"Друге – усі звіти, які звучали, показали, що учорашній день був присвячений Україні і в них наводили уривки виступів Байдена, Зеленського, президента Швейцарії – здавалося б нейтральної країни, але і його виступ був присвячений Україні", – підкреслив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про виступ Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН: дивитись відео
Особливої ваги мають слова президента США Джо Байдена, який за твердженням Михайла Шейтельмана, сказав принципово нові тези: лише Росія може зупинити цю війну. Тобто він перефразував слова Володимира Зеленського про те, що не варто домовлятися за спиною України – угоди не буде.
Байден сказав: звертайтесь не до України, а до Росії, якщо хочете миру. Нехай вони виводять війська. Він підкреслив, що жодних територій, громадян які переїдуть до Росії – жодних поступок. Потім з цим виступив Ердоган, що лише на основі територіальної цілісності України має бути мирне врегулювання. Тому вчорашній день я б позначив жирним плюсом. Вчора був наш день,
– додав політтехнолог.
Виступ Володимира Зеленського на засіданні Генасамблеї ООН: основне
- Володимир Зеленський у своєму виступі наголосив, що Росія як ніхто інший заслуговує на ядерне роззброєння. Він наголосив, що країна-агресорка перетворює на зброю багато інших речей і використовує це проти світу. Зокрема, ядерну енергетику – приклад цьому ЗАЕС.
- Особливу увагу Президент України приділив злочинам Росії. Наголосив на викраденні дітей та незаконній депортації українських громадян. Зеленський закликав об'єднатися у цій боротьбі.
- Окремим тезисом стали слова Володимира Зеленського про те, що він знає про спроби домовитися з Росією. Він дорікнув світовим лідерам за це і наголосив, що "злу не можна довіряти".